Nunca conversei ou fui perguntado por Lula sobre reforma ministerial, diz Haddad

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que nunca conversou ou foi perguntado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o tema da reforma ministerial.

Em evento do BTG Pactual, em São Paulo, Haddad afirmou que debates dentro do governo são normais, antes de avaliar que hoje vê mais convergência entre ministros da equipe econômica e aqueles que atuam próximo de Lula do que dois anos atrás.

Lula vem discutindo possíveis trocas no comando de pastas em meio à veiculação de notícias de que ministros teriam levado ao presidente críticas a Haddad, responsabilizando ações da Fazenda pela queda de popularidade do governo.