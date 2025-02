Petróleo cai 2% para mínima de 2 meses por preocupações com a economia dos EUA

Esse foi o fechamento mais baixo do Brent desde 23 de dezembro e do WTI desde 10 de dezembro.

Dados dos EUA mostraram que a confiança do consumidor em fevereiro se deteriorou em seu ritmo mais acentuado em três anos e meio, com as expectativas de inflação para 12 meses aumentando.

Os analistas disseram que os planos declarados do presidente Donald Trump de aumentar as tarifas aumentaram as preocupações com a inflação no Federal Reserve dos EUA. Isso poderia levar o Fed a manter as taxas de juros mais altas, o que, por sua vez, poderia desacelerar o crescimento econômico e a demanda por energia.

Trump disse que as tarifas contra as importações canadenses e mexicanas, programadas para começar em 4 de março, estão "dentro do prazo e do cronograma", o que pode aumentar os preços do petróleo ao reduzir os suprimentos de ambos os países.

Mas "as tarifas estão sendo vistas cada vez mais como uma influência negativa sobre o crescimento econômico global, o que poderia forçar revisões adicionais para baixo na demanda mundial de petróleo", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Ritterbusch and Associates.

Os dados mostraram que a economia alemã encolheu 0,2% no último trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior. O vencedor das eleições alemãs, Friedrich Merz, descartou uma reforma rápida dos limites de empréstimos estatais, conhecida como "freio da dívida", que alguns investidores pediram para impulsionar a economia.