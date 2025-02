Secretário do Tesouro dos EUA promete "reprivatizar" economia "frágil por baixo"

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, argumentou nesta terça-feira que a economia norte-americana é mais frágil do que as métricas sugerem e prometeu "reprivatizar" o crescimento, cortando gastos e regulamentações do governo.

Em seu primeiro grande discurso sobre política econômica, na embaixada da Austrália em Washington, Bessent disse que a volatilidade da taxa de juros, a inflação estável e a dependência do setor público para o crescimento de empregos prejudicaram a economia dos EUA, apesar do resultado positivo do Produto Interno Bruto (PIB) e do baixo desemprego.

No discurso, Bessent culpou os "gastos excessivos prolíficos" do ex-presidente Joe Biden e as regulamentações que prejudicaram o crescimento do lado da oferta como os principais impulsionadores da "inflação persistente".