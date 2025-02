Situação externa é muito ruim e mercado está mais tenso que em outros tempos, diz Haddad

(Reuters) - O cenário externo atual é muito ruim e não pode ser desconsiderado, com incertezas sobre a política monetária nos Estados Unidos, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, argumentando também que o mercado hoje está muito mais tenso do que em outros tempos.

Em evento do BTG Pactual, em São Paulo, Haddad afirmou que dados da economia brasileira tiveram um deslocamento maior do que em outros países no fim de 2024, mas “as coisas estão se acomodando em um patamar mais próximo do que vivem os nossos pares” no período recente.

"O mercado hoje está muito mais tenso do que em outros tempos, as pessoas estão com o dedo no gatilho, esperando uma notícia para agir, para se proteger, para especular ou o que quer que seja. Tudo dentro da regra do jogo, ninguém está acusando ninguém, mas hoje a situação é mais tensa", disse.