Nasdaq atinge mínima de mais de um mês após dados fracos de confiança do consumidor

A Nvidia recuava 2,9%. Outras ações de semicondutores também caíam.

"Acho que, para o setor (de semicondutores), há mais risco e exposição geopolítica, especialmente quando se pensa na China. Essa é uma das razões pelas quais o setor teve dificuldades recentemente e está tendo dificuldades no ano até o momento", disse Kevin Gordon, estrategista sênior da Charles Schwab.

Os resultados da Nvidia na quarta-feira serão cruciais para as empresas de tecnologia, já que os investidores questionam os elevados gastos do setor com inteligência artificial depois que a startup chinesa DeepSeek abalou os mercados em janeiro.

O setor de tecnologia do S&P 500 está a caminho de seu primeiro declínio trimestral desde julho de 2023, se as perdas se mantiverem.

A maioria das ações de megacaps era negociada em baixa, com a Microsoft e a Meta caindo 0,8% e 1,8%, respectivamente, enquanto a Tesla liderava as perdas com uma queda de 5,6%.

O Dow Jones caía 0,07%, a 43.432,04 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,90%, a 5.929,60 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,78%, a 18.943,11 pontos.