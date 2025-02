Taxa de juros do BCE não é mais obstáculo importante para o crescimento, diz Schnabel

FRANKFURT (Reuters) - A taxa de juros neutra da zona do euro -- que não desacelera nem estimula o crescimento -- aumentou "consideravelmente" nos últimos dois anos e não está mais claro que a taxa de 2,75% do Banco Central Europeu esteja restringindo a economia, disse Isabel Schnabel, membro do Conselho do BCE, nesta terça-feira.

"A taxa de juros neutra da zona do euro aumentou consideravelmente nos últimos dois anos", disse Schnabel em um discurso.

"Está se tornando cada vez mais improvável que as atuais condições de financiamento estejam retendo substancialmente o consumo e o investimento", disse Schnabel. "O fato de o crescimento permanecer moderado não pode e não deve ser tomado como evidência de que a política monetária está restritiva."