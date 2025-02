Taxas curtas dos DIs cedem com IPCA-15 e Treasuries, mas longas sobem com temor fiscal

“O que nós precisamos considerar é que atualmente já tem um volume muito expressivo de notícias negativas refletidas nos preços. Então, quando nós temos um dado que vem abaixo do que o mercado já espera e já precifica, acaba tendo um impacto positivo”, disse Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, em comentário a clientes.

“Ao longo de toda a extensão da curva de juros, nós já projetamos, e o mercado já precifica, inflação acima do teto da meta do Banco Central, ao longo do horizonte de pelo menos dois anos. Então, qualquer dado abaixo do que o mercado já espera acaba tendo um impacto positivo”, reforçou.

Além do IPCA-15, as taxas no Brasil reagiam ao recuo firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior, em meio aos sinais de desaceleração da economia norte-americana e aos receios em torno da política tarifária do governo de Donald Trump.

A terça-feira foi um típico dia de fuga para a segurança dos Treasuries, o que pesou sobre os yields e, em paralelo, sobre a curva brasileira.

“Temos uma boa ajuda do ambiente externo em relação ao fechamento na curva de juros. Os (rendimentos dos) Treasuries recuam bem em dia de aversão a risco”, resumiu Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos. “Temos visto dados mais fracos da economia norte-americana e há um fluxo para os Treasuries, o que acaba ajudando o movimento”, acrescentou.

Na ponta longa da curva, porém, as taxas se recuperaram ao longo da sessão e aceleraram os ganhos na reta final, refletindo os temores do mercado com a política fiscal do governo.