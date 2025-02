Trump diz que tarifas do Canadá e do México estão dentro do cronograma, apesar de esforços na fronteira e no combate ao fentanil

Por David Lawder e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que as tarifas sobre as importações canadenses e mexicanas estão "dentro do prazo e do cronograma", apesar dos esforços dos países para reforçar a segurança nas fronteiras e interromper o fluxo de fentanil para os EUA antes do prazo final de 4 de março.

"As tarifas estão avançando dentro do prazo e do cronograma", disse Trump em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente francês Emmanuel Macron. Ele foi questionado se o Canadá e o México fizeram o suficiente para evitar as tarifas de 25% dos EUA.