Vibra está no 1º tri com rentabilidade acima do 4º tri, diz CFO

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra Energia registra neste primeiro trimestre uma rentabilidade bem acima do quarto trimestre, que foi afetado por maior oferta de combustíveis e demanda do agronegócio abaixo do esperado, além de eventos extraordinários, disse nesta terça-feira o vice-presidente executivo de Finanças, Augusto Ribeiro Júnior.

Ele acrescentou que empresa foi buscar redução de despesas e melhor otimização de capital de giro para minimizar os impactos das dificuldades, que incluíram questões relacionadas ao biodiesel.

Já Ernesto Pousada, CEO da maior distribuidora de combustíveis do país, afirmou que as ambições para 2025 incluem novos recordes de Ebitda e uma aceleração da desalavancagem "com crescimento de volumes e mantendo o nível de margens".