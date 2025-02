Vibra sofre no mercado de diesel com fraudadores da mistura de biodiesel

Ele espera que a empresa ganhe margens e participação de mercado em etanol.

MELHORA DO 1º TRI

Os executivos disseram também que a Vibra registra neste primeiro trimestre uma rentabilidade bem acima do quarto trimestre, que foi afetado por maior oferta de combustíveis e demanda do agronegócio abaixo do esperado, além de eventos extraordinários.

O vice-presidente executivo de Finanças afirmou que a empresa foi buscar redução de despesas e melhor otimização de capital de giro para minimizar os impactos das dificuldades, que incluíram as questões relacionadas ao biodiesel.

Para o ano de 2025 completo, Pousada afirmou que as ambições incluem novos recordes de Ebitda e uma aceleração da desalavancagem "com crescimento de volumes e mantendo o nível de margens".

A estratégia será adotada em momento em que as companhias lidam com um custo mais alto do capital, com a alta de juros.