Wall Street fecha sem direção única diante de incertezas econômicas crescentes

Por Stephen Culp

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram sem direção única nesta terça-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq atingindo os menores níveis em um mês, conforme um relatório de confiança do consumidor norte-americano, que não foi bem recebido, colocou em evidência crescentes incertezas econômicas.

O S&P 500 perdeu 0,46%, para 5.955,92 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,33%, para 19.029,56 pontos. O Dow Jones subiu 0,37%, para 43.622,95 pontos.