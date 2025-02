Ações de China e Hong Kong saltam com retomada da alta da tecnologia por novo impulso da IA

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se recuperaram nesta quarta-feira, com a retomada da alta da tecnologia devido ao novo impulso de IA do país e com o avanço do setor financeiro diante do plano de fusão da CICC e da Galaxy Securities.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,02%, chegando perto da máxima desde dezembro de 2024, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,87%.