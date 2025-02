Ações europeias fecham em máxima recorde após balanços e com acordo EUA-Ucrânia sobre minerais no foco

As seguradoras registraram ganho de 2,4% depois que a alemã Munich Re divulgou lucro operacional anual que superou as estimativas.

Os resultados da fabricante de tijolos Wienerberger's ajudaram a elevar suas ações em 11,3% e impulsionaram o setor de construção e materiais em 1,9%.

A maioria dos subsetores do STOXX fechou em alta, enquanto as ações de mídia lideraram as quedas, caindo 2,5%. A empresa holandesa de serviços de informação Wolters Kluwer caiu 10,9% após anunciar a aposentadoria de sua principal chefe, Nancy McKinstry.

Enquanto isso, os EUA e a Ucrânia concordaram com os termos de um acordo preliminar sobre minerais, antes de mais negociações entre a Rússia e os EUA na quinta-feira, na Turquia.

"Trump está criando muita incerteza com as tarifas e a política que está fazendo. Portanto, as pessoas estão apenas tentando se posicionar e investir no lado certo, caso ocorra uma guerra comercial", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,72%, a 8.731,46 pontos.