Ambev vê maior pressão de custos em 2025; lucro no 4º tri soma R$5 bi

"Em 2025, a volatilidade continuará sendo uma realidade e esperamos enfrentar maior pressão de custos do que em 2024", afirmou a companhia no material de divulgação do balanço, estimando taxa média de hedge de R$5,49 por dólar, alta de 10,3% ante o ano passado, e enxergando também os preços de hedge de alumínio como um vento contrário.

"Assumindo os preços atuais de câmbio e commodities, esperamos que nosso CPV (custo do produto vendido) por hectolitro (CPV/hl) excluindo depreciação e amortização em Cerveja Brasil (excluindo produtos de marketplace não Ambev) cresça entre 5,5% e 8,5%", acrescentou. Em 2024, caiu 2,5%.

Ainda assim, a fabricante de bebidas como as cervejas Brahma e Budweiser e o Guaraná Antarctica, reiterou a ambição de expandir margens consolidadas.

Nos últimos três meses de 2024, a companhia teve queda de 3,2% nos volumes totais, impactados por uma indústria difícil na Argentina e por clima adverso no Brasil. Mas a receita líquida cresceu 4,2%, com a receita líquida por hectolitro ("ROL/hl") aumentando 7,7%.

Em Cerveja Brasil, houve queda de 3,9% nos volumes, com a receita líquida recuando 1%. A receita líquida por hectolitro, porém, cresceu 3%, com a empresa citando que a "execução disciplinada" das suas iniciativas de gestão de receita e o mix positivo de marcas foram parcialmente compensados pelo aumento da base tributável do ICMS.

O CPV/hl excluindo depreciação e amortização e produtos de marketplace que não são da Ambev, caiu 2,5%, devido a "eficiências operacionais e aos ventos favoráveis nos preços das commodities". As despesas com vendas, gerais e administrativas sem considerar depreciação e amortização subiram 2,6%, lideradas por maiores dispêndios com vendas e marketing.