Relatório do BC cita desafios tecnológicos em testes da moeda digital Drex

BRASÍLIA (Reuters) - O projeto piloto do Drex, moeda digital em desenvolvimento pelo Banco Central, mostrou-se desafiador do ponto de vista tecnológico, e vem demandando um acompanhamento mais intensivo do que o antecipado, disse a autarquia nesta quarta-feira.

Ao divulgar relatório da primeira fase do piloto do Drex e uma chamada para a segunda etapa de testes, o BC disse que só avançará nas soluções que garantam privacidade, proteção de dados e segurança das transações.

A autarquia revisou diretrizes do projeto piloto em maio de 2024, quando apontou que as soluções tecnológicas de privacidade testadas até aquele estágio não apresentaram a maturidade necessária para garantir o atendimento de requisitos relacionados à privacidade dos cidadãos.