Brasil abre 137.303 vagas formais de trabalho em janeiro, bem mais do que o esperado

"Saiba que o Caged de janeiro vem com mais de 100 mil empregos criados no mês de janeiro deste ano, começando o ano gerando empregos de qualidade e vamos repetir no ano inteiro", disse Marinho em um evento sobre a ampliação da frota da Petrobras e Transpetro.

O saldo de janeiro foi menor do que o registrado no mesmo mês de 2024, que teve abertura de 180.395 vagas. Em janeiro de 2023, foram criados 83.297 postos de trabalho, segundo dados sem os ajustes com informações prestadas posteriormente pelas empresas fora do prazo.

(Por Victor Borges)