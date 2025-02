Confiança da indústria do Brasil tem leve recuo em fevereiro e mantém cenário de cautela, aponta FGV

Por outro lado, o Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, avançou 0,4 pontos, a 96,3 pontos.

"As expectativas de curto prazo, de produção e contratação, avançam no mês compensando parte do resultado negativo de janeiro. Num horizonte de tempo maior, de seis meses, o sentimento dos empresários sugere pessimismo de forma espalhada entre os segmentos", disse Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre.

"O cenário macroeconômico de taxa de juros em alta e o câmbio desvalorizado, aliados a uma expectativa geral de desaceleração da economia, podem significar um ano difícil para o setor industrial, apesar dos bons resultados de 2024", completou.

A taxa básica de juros Selic está atualmente em 13,25% ao ano e o Banco Central já indicou novo aumento de 1 ponto em março.

Pacini destacou, no entanto, que os estoques seguem em níveis satisfatórios, com uma leve melhora na percepção sobre a demanda.

Entre os quesitos que integram o ISA, houve piora apenas na situação atual dos negócios, com recuo de 2,9 pontos, para 96,1 pontos, quarta queda consecutiva do indicador.