Confiança do consumidor alemão para março piora inesperadamente, aponta GfK

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - A confiança do consumidor para o mês de março registrou uma piora, contrariando as expectativas de uma ligeira melhora, já que as famílias estão atentas à situação econômica e política na maior economia da Europa, segundo uma pesquisa realizada nesta quarta-feira.

O índice de confiança do consumidor para o próximo mês, publicado pelo instituto de pesquisa de mercado GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), caiu para -24,7 pontos, de um valor ligeiramente revisado de -22,6 pontos no mês anterior.