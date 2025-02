Cosan tem prejuízo líquido não auditado de R$9,3 bi no 4° tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Cosan divulgou nesta quarta-feira prejuízo líquido não auditado de R$9,3 bilhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo lucro de R$2,4 bilhões apurado no mesmo período de 2023, conforme relatório de resultados.

O resultado foi impactado, principalmente, pelo "impairment" do investimento em Vale e por provisões relacionadas a efeitos tributários, afirmou a companhia no documento, que traz as informações financeiras não auditadas do período.