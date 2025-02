CPFL tem lucro maior no 4º tri, aguarda renovação de concessões de distribuição

"A gente saiu de uma média de 500 mil cortes (por inadimplência) por trimestre ao longo do ano passado, batemos 725 mil cortes no quarto trimestre. Isso aqui já trouxe um reflexo positivo".

Sobre a renovação das concessões de distribuição, o executivo comemorou a aprovação pela agência reguladora Aneel do termo aditivo do contrato, um passo que "resgata a visão de longo prazo para o setor de distribuição", permitindo prosseguir com planos de investimentos bilionários para os próximos anos.

A CPFL buscará a renovação de três concessões, sendo duas que expiram no fim de 2027 (RGE e CPFL Paulista) e uma em 2028 (CPFL Piratininga).

"A perspectiva é que sim, a gente deve seguir, o governo vai definir uma janela de assinatura para agora... Obviamente a nossa intenção é pela renovação".

Segundo Estrella, o tema entrará agora em uma segunda fase, no âmbito regulatório, para detalhar as "macro avenidas" do novo contrato. Entre os pontos importantes para debate, ele citou a possibilidade de que os investimentos feitos pelas distribuidoras possam ser reconhecidos na tarifa de forma anual, e não apenas nas revisões realizadas a cada 4 ou 5 anos.

A CPFL prevê investir R$29,8 bilhões nos próximos cinco anos, concentrados principalmente na distribuição de energia. Um de seus novos projetos envolve a troca de 1,6 milhão de medidores convencionais por medidores inteligentes para consumidores de baixa tensão da CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz até 2029.