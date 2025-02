Dólar supera os R$5,80 puxado por exterior e receios com inflação e fiscal

“Temos dois fatores principais para a alta do dólar hoje, na minha visão. Primeiro temos a alta do DXY (índice do dólar) no exterior e, em segundo lugar, a geração de empregos no Caged até maior do que Marinho havia antecipado”, comentou durante a tarde Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.

Segundo ele, embora os dados de emprego possam sugerir uma taxa básica Selic mais elevada no futuro para segurar a inflação -- o que em tese favorece a atração de dólares ao Brasil --, o efeito no mercado de câmbio em um primeiro momento é negativo, com alta da moeda norte-americana, em função das preocupações em torno da capacidade do Brasil de controlar os preços.

Investidores também se mantinham atentos às articulações políticas em Brasília, com foco nas mudanças nos ministérios e em anúncios que podem impactar a área fiscal.

Na véspera, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e indicou para seu lugar Alexandre Padilha, que deixará a Secretaria de Relações Institucionais.

A dança das cadeiras nos ministérios é mais uma tentativa de Lula de retomar apoio político em Brasília, em um contexto de queda de popularidade. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira indicou que a avaliação negativa do governo Lula disparou na Bahia e em Pernambuco, os dois maiores Estados do Nordeste em termos de população.

No mercado, um dos receios é de que Lula, ao ser pressionado pela perda de apoio, abra os cofres e piore ainda mais a situação fiscal do governo.