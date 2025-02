Dólar oscila perto da estabilidade à espera de dados e de olho no exterior

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar oscilava próximo da estabilidade ante o real após a abertura nesta quarta-feira, de olho no exterior, onde a divisa norte-americana caía ante moedas pares do real como o peso chileno e o peso mexicano, e com investidores à espera da divulgação nesta manhã de dados de emprego formal no Brasil.

Às 10h08, o dólar à vista caía 0,03%, a R$5,7510 na venda.