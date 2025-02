Dólar volta a superar os R$5,80 de olho no exterior e em Brasília

Às 12h05, o dólar à vista subia 0,85%, a R$5,8015 na venda.

Na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido -- tinha alta de 0,82%, aos R$5,7895.

No exterior o dólar sustentava ganhos ante uma cesta de divisas fortes desde mais cedo, mas tinha sinais mistos em relação às moedas de emergentes. O cenário foi mudando durante a manhã, com o dólar passando a sustentar ganhos também ante divisas como o peso do México e o peso do Chile -- dois dos países possivelmente mais afetados por eventuais novas tarifas dos EUA sobre o cobre importado.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou uma investigação sobre possíveis novas tarifas em importações de cobre, para reconstruir a produção norte-americana do metal.

"O dólar no Brasil sobe acompanhando o fortalecimento da moeda lá fora", comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. "No início do dia houve certo fluxo de entrada (de divisas no Brasil) e também perspectiva de fluxo, com o mercado trabalhando com a perspectiva de entrada de recursos de captações externas", acrescentou, citando entre as operações mais recentes a realizada pelo Itaú Unibanco.

Com o fortalecimento das cotações no exterior, o dólar à vista se reaproximou dos R$5,80 no Brasil.