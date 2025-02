EUA investirão até US$1 bi para combater gripe aviária, diz autoridade

Desde o início de 2024, o vírus também infectou quase 1.000 vacas leiteiras e quase 70 pessoas, provocando uma morte.

O USDA deve investir até US$500 milhões em auditorias gratuitas de biossegurança para fazendas e US$400 milhões para aumentar o número de pagamentos a fazendeiros que precisam sacrificar seus frangos devido à gripe aviária, disse Rollins, durante conferência de autoridades agrícolas estaduais.

Parte do dinheiro virá de cortes de despesas no órgão com auxílio do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado pelo bilionário Elon Musk, afirmou a secretária, em um artigo de opinião no Wall Street Journal nesta quarta-feira.

Segundo ela, o USDA avalia o uso de vacinas para frangos, mas o departamento ainda não autorizou a aplicação dos imunizantes. O setor avícola está dividido quanto à vacinação dos animais devido a possíveis implicações comerciais.

O governo dos EUA planeja aumentar importações e diminuir exportações de ovos para elevar a oferta interna e combater a alta recorde dos preços do alimento no país, disse a Rollins. A Turquia afirmou que exportará 15.000 toneladas de ovos para os EUA até julho.

Em maio, a gestão do ex-presidente Joe Biden alocou mais de US$800 milhões para combater a gripe aviária em animais. Cerca de US$450 milhões desse montante ainda estão disponíveis, disse um funcionário do USDA na terça-feira, durante conferência da Associação Nacional dos Departamentos Estaduais de Agricultura.