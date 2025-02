Gastos do governo dos EUA não diminuíram com Trump até agora, mostram dados

Esses dois programas foram responsáveis por mais de um terço dos dólares federais gastos no último ano fiscal. Embora a projeção seja de que eles consumirão mais do orçamento à medida que a população envelhece, reduzi-los afetaria milhões de norte-americanos.

Musk disse que avaliará os dois programas em busca de fraudes, mas suas tentativas de examinar pagamentos sensíveis e registros de pessoal levantaram temores de segurança e privacidade. Na quarta-feira, 21 funcionários de carreira do Doge se demitiram em protesto, dizendo que a agência havia manipulado mal os dados privados dos norte-americanos.

Trump pode fazer pouco para reduzir os pagamentos do serviço da dívida, que representaram 13% do orçamento no ano passado, sem arriscar um calote que abalaria o sistema financeiro global.

O governo pagou cerca de US$94 bilhões em juros durante o primeiro mês de Trump, em comparação com cerca de US$80 bilhões no período comparável do ano passado, segundo dados do Tesouro.

A operação de corte de custos de Musk alegou na semana passada que havia economizado US$55 bilhões por meio de contratos e arrendamentos de propriedades cancelados, mas desde então pareceu reconhecer que muitos dos cortes economizaram menos dinheiro do que o alegado originalmente.