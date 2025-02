Guaraná Antarctica atinge a marca de 1 milhão de compradores, diz Ambev

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambev divulgou nesta quarta-feira que o centenário Guaraná Antarctica atingiu a marca de 1 milhão de compradores, que são os pontos de venda atendidos pela fabricante de bebidas, como bares, restaurantes e supermercados.

O dado foi divulgado no balanço financeiro anual da Ambev, que mostrou ainda que, no país, a empresa registrou novo recorde de volume para um ano na divisão de não alcoólicos (NAB), com crescimento de um dígito médio no comparativo com 2023.

A empresa chamou a atenção para o desempenho da versão zero açúcar do Guaraná, lançada no fim de 2023, que vendeu em 2024 cerca de 50% a mais do que no ano anterior, mas também notou a melhora da performance de marcas como Gatorade e Red Bull -- com quem a companhia mantém parcerias de produção e distribuição.