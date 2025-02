Ibovespa avança na abertura em dia cheio de balanços corporativos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com sinal positivo nesta quarta-feira, em meio à repercussão de uma bateria de resultados corporativos, entre eles os números de WEG, Klabin, Ambev, Telefônica Brasil, RD Saúde e IRB (Re), enquanto o final do dia traz uma agenda também pesada, incluindo os balanços de Petrobras, Cosan e Marfrig.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, avançava 0,35%, a 126.424,61 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, subia 0,49%.

(Por Paula Arend Laier)