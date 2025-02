Ibovespa fecha em queda com bateria de balanços em foco; IRB(Re) desaba 18%

- AMBEV ON avançou 5,5%, refletindo a recepção positiva aos números do último trimestre do ano passado, com alta de 7,5% no lucro, para R$5 bilhões. Apesar da queda no volume vendido, a companhia mostrou alta na receita e crescimento orgânico na margem Ebitda. Para 2025, avaliou que a volatilidade continuará sendo uma realidade e disse que espera enfrentar maior pressão de custos do que em 2024.

- EMBRAER ON subiu 1,37%, no último pregão antes do balanço do quarto trimestre do ano passado, previsto para a quinta-feira antes da abertura da bolsa. A fabricante de aeronaves divulgou na véspera que seu conselho de administração aprovou uma pausa adicional de quatro anos no programa de desenvolvimento do jato E175-E2.

- VALE ON terminou com decréscimo de 0,61%, em linha com o declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou em queda de 0,98%, encerrando em 812 iuanes (US$111,86) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu 803 iuanes, nível mais baixo desde 18 de fevereiro.

- PETROBRAS PN fechou estável, em dia de fraqueza dos preços do petróleo no exterior, com agentes na expectativa da divulgação do balanço da estatal após o fechamento do mercado, em especial anúncio sobre dividendos.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,24%, com o dia terminando mais negativo para os bancos do Ibovespa. SANTANDER BRASIL UNIT ainda encerrou em alta de 0,19%, mas BRADESCO PN recuou 1,95%, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,57% e BTG PACTUAL UNIT fechou com declínio de 0,12%.

