Ibovespa perde fôlego e recua em dia cheio de balanços e com dados de emprego no radar

- TELEFÔNICA BRASIL ON caía 6,86%, após a empresa de telecomunicações que opera com a marca Vivo reportar lucro líquido de R$1,76 bilhão no quarto trimestre de 2024, em linha com as previsões no mercado. A companhia também disse que prevê, até o momento, R$4,45 bilhões em remuneração a acionistas em 2025. O CEO acrescentou que a empresa segue avaliando potenciais alvos de aquisição de redes de fibra óptica e expansão em serviços financeiros, de saúde, educação e eletrônicos.

- AZUL PN recuava 6,83% em meio a ajustes após duas altas seguidas, sendo que apenas na véspera o papel saltou 8,5%. Acionistas da companhia aérea aprovaram na véspera aumento do capital social da empresa em R$30 bilhões, operação que faz parte da reestruturação extrajudicial que trocou quase US$550 milhões em dívida em ações. O noticiário recente da companhia também inclui resultado divulgado na segunda-feira.

- IRB(RE) ON cedia 5,88%, após reportar lucro líquido de R$112 milhões no quarto trimestre de 2024, um salto ante o lucro de R$38 milhões apurado na mesma etapa de 2023, em desempenho um pouco acima de previsões no mercado. O índice de sinistralidade subiu 8,8 pontos percentuais, a 64%, e os prêmios emitidos ficaram praticamente estáveis, em R$1,58 bilhão.

- RD SAÚDE ON era negociada em baixa de 4,35%, em meio à análise do balanço do quarto trimestre do ano passado, com lucro líquido ajustado de R$381,4 milhões, alta de 34,6% no comparativo anual. A rede de varejo farmacêutico, dona da Drogasil e da Raia, prevê uma base de comparação difícil no começo de 2025, mas espera minimizar efeitos e ter um segundo semestre com "mais pujança".

- AMBEV ON avançava 4,69%, refletindo a recepção positiva aos números do último trimestre do ano passado, com alta de 7,5% no lucro, para R$5 bilhões. Apesar da queda no volume vendido, a companhia mostrou alta na receita e crescimento orgânico na margem Ebitda. Para 2025, avaliou que a volatilidade continuará sendo uma realidade e disse que espera enfrentar maior pressão de custos do que em 2024.

- EMBRAER ON subia 1,8%, no último pregão antes do balanço do quarto trimestre do ano passado, previsto para a quinta-feira antes da abertura da bolsa. A fabricante de aeronaves divulgou na véspera que seu conselho de administração aprovou uma pausa adicional de quatro anos no programa de desenvolvimento do jato E175-E2.