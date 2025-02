Klabin tem lucro de R$543 mi no 4º tri e mira reduzir endividamento em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin reportou nesta quarta-feira lucro líquido de R$543 milhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 47% em relação ao mesmo período do ano passado, em resultado marcado por melhora nas receitas, mas também crescimento expressivo no endividamento.

A fabricante de papel e celulose encerrou o ano com dívida líquida de R$33,3 bilhões de reais, um aumento de 65% ano a ano, com a alavancagem dívida líquida/Ebitda alcançando 4,5 vezes, de 3,2 vezes um ano antes e 4,1 vez no terceiro trimestre.

No material de balanço, a companhia disse que "inicia o ano de 2025 com um direcionamento claro de avanço em sua estratégia de desalavancagem".