Lucro da Transpetro cresce 74% em 2024 com novos negócios; quer atuar em novos modais

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro, subsidiária de transporte e logística da Petrobras, teve um aumento de 74% no lucro em 2024 ante o ano anterior, com impulso de receitas com novos negócios e renegociação de alguns contratos, e planeja agora investir para atuar no modal rodoviário e no transporte de bunker por meio de barcaças.

Em nota, a companhia informou que seu lucro somou R$866 milhões em 2024. Já o faturamento cresceu cerca de 7,8% no ano passado versus 2023, para R$13,88 bilhões.