Minério de ferro amplia perda em Dalian com cenário mais negativo para exportação de aço da China

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuou 0,22%, a US$105,8 a tonelada.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem na semana passada com o objetivo de aumentar as restrições aos investimentos chineses em áreas estratégicas, o que levou a uma queda do mercado acionário na China na terça-feira.

As exportações diretas de aço da China serão afetadas por taxas adicionais impostas pelo Vietnã e pela Coreia do Sul, pressionando os preços, disse a consultoria chinesa Hexun Futures em nota.

O Vietnã anunciou na semana passada que irá impor uma taxa antidumping temporária sobre alguns produtos de aço da China, enquanto a Coreia do Sul impôs provisoriamente tarifas sobre importações de placas de aço chinesas.

Usinas siderúrgicas retomaram a produção, aumentando a demanda por reposição de matéria-prima, acrescentou a Hexun.

Na China, a produção diária de aço bruto das principais empresas siderúrgicas registrou um aumento mensal de 0,8%, para 2,151 milhões de toneladas, enquanto a produção média diária de aço cresceu 4,2% no mês, para 2,037 milhões de toneladas, disse a consultoria chinesa Lange Steel, citando estatísticas da Associação da Indústria de Ferro e Aço da China.