MPF cobra da GM indenização de R$2,5 bi e recall do Onix

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério Público Federal defendeu que a General Motors do Brasil (GM) promova um recall e pague uma indenização por danos morais coletivos estimada em R$2,5 bilhões por supostas falhas no sistema de segurança do modelo Chevrolet Ônix, um dos mais populares do país, produzido entre 2012 e 2018.

Em manifestação enviada à Justiça Federal, os procuradores cobram que o recall dos carros seja feitos gratuitamente para garantir a devida segurança contra eventauis impactos nas laterais.

A ação do caso foi apresentada à Justiça inicialmente no início de 2020, quando o MPF e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tiveram conhecimento de que o veículo havia sido reprovado em um teste de segurança internacional, segundo o MPF.