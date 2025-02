Presidente da Caixa diz que mudança em saque do FGTS não afeta fundo para habitação

(Reuters) - O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, disse nesta quarta-feira que a mudança planejada pelo governo nas regras do saque-rescisão do FGTS não afetará o orçamento do fundo para habitação, segundo noticiado por jornais.

O governo está trabalhando para permitir o saque do saldo remanescente nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores demitidos que aderiram ao saque-aniversário, o que atualmente não é permitido.

Os recursos relacionados à antecipação do saque, de acordo com o presidente da Caixa, já estavam provisionados e, do ponto de vista contábil, não seriam usados para financiamento imobiliário, segundo reportagens de Valor Econômico e O Globo.