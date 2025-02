Stellantis mostra cautela sobre recuperação enquanto busca novo presidente

MILÃO, Itália (Reuters) - A Stellantis apresentou uma perspectiva cautelosa para 2025, depois que seus resultados anuais foram afetados por uma queda em negócios nos Estados Unidos que levou à demissão de Carlos Tavares como presidente-executivo do grupo.

O grupo espera este ano voltar ao crescimento de receita e a uma geração de caixa positiva, além de ter margens estáveis. No entanto, advertiu que a melhoria no desempenho não se materializará de fato antes da segunda metade do ano, quando novos modelos de veículos chegarão ao mercado.

"Teremos realmente o benefício total de todos esses veículos novos muito mais no segundo semestre do que no primeiro semestre", disse o diretor financeiro, Doug Ostermann, a analistas. "É por isso que a dinâmica deste ano será mais forte no segundo semestre."