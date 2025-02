Taxas dos DIs aceleram ganhos com Treasuries, avanço do dólar e foco em Brasília

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) aceleraram seus ganhos ao longo da manhã, em meio ao fortalecimento do dólar ante o real e após o anúncio de que o Brasil gerou mais de 137 mil empregos formais em janeiro, quase três vezes o projetado pelo mercado, o que eleva as preocupações em torno do controle da inflação.

O avanço das taxas futuras no Brasil também é ajudado neste início de tarde pelo exterior, onde os rendimentos dos Treasuries saltaram para o território positivo.