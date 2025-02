Taxas futuras têm ganhos firmes com emprego forte, dólar alto e receio fiscal

Investidores também se mantinham atentos às articulações políticas em Brasília, com foco nas mudanças nos ministérios e em anúncios que podem impactar a área fiscal.

Na véspera, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e indicou para seu lugar Alexandre Padilha, que deixará a Secretaria de Relações Institucionais.

A dança das cadeiras nos ministérios é mais uma tentativa de Lula de retomar apoio político em Brasília, em um contexto de queda de popularidade. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira indicou que a avaliação negativa do governo Lula disparou na Bahia e em Pernambuco, os dois maiores Estados do Nordeste em termos de população.

No mercado, um dos receios é de que Lula, ao ser pressionado pela perda de apoio, abra os cofres e piore ainda mais a situação fiscal do governo. Pela manhã, durante coletiva em Brasília sobre o Caged, Marinho confirmou que será publicada na sexta-feira a medida provisória liberando o saque do saldo remanescente do FGTS para trabalhadores demitidos desde janeiro de 2020 e que, por terem aderido ao saque-aniversário, não acessaram os recursos no momento da demissão. Conforme o governo, serão disponibilizados R$12 bilhões aos trabalhadores.

Neste cenário, a taxa do DI para janeiro de 2033 -- um contrato de longo prazo, bastante influenciado pelas questões fiscais -- marcou a máxima de 14,84% às 11h56 (alta de 29 pontos-base), já após os números do Caged, os comentários de Marinho e o avanço do dólar para acima de R$5,80.

Este combo de fatores altistas para os juros futuros destoava do exterior, onde os rendimentos dos Treasuries passaram a ceder com mais intensidade durante a tarde. Às 16h34, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- caía 4 pontos-base, a 4,256%.