Trump diz que tarifas sobre México e Canadá agora estão definidas para 2 de abril

(Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que novas tarifas sobre as importações do México e do Canadá entrarão em vigor em 2 de abril, cerca de um mês depois do prazo anterior para que as taxas começassem a valer.

O comentário de Trump foi feito durante sua primeira reunião de gabinete.

No início deste mês, o governo havia definido o dia 4 de março como a data efetiva para as tarifas de 25% sobre os produtos do México e os produtos não energéticos do Canadá.