UBS BB vê começo de "capítulo bonito" e eleva Natura&Co para compra

"No geral, acreditamos que os fundamentos da Natura&Co ​​e o crescimento do setor são subestimados devido ao 'overhang' da Avon International, que reduziu significativamente o risco após as resoluções do Chapter 11", afirmaram, referindo-se ao processo de recuperação judicial da API nos EUA.

Na semana passada, a Natura&Co anunciou que está em conversas iniciais com a gestora IG4 sobre a venda de operações da Avon fora da América Latina. O grupo afirmou ainda que segue "avaliando outras alternativas estratégicas" para as operações.

(Por Paula Arend Laier)