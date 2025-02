Ultra tem lucro 21% menor no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de combustíveis e logística Ultra anunciou nesta quarta-feira lucro líquido de R$881 milhões no quarto trimestre, desempenho abaixo do resultado positivo de R$1,1 bilhão apurado no mesmo período de 2023.

A companhia, dona da rede de postos de combustíveis Ipiranga, apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$2,38 bilhões no trimestre, 4% superior a um ano antes,

Em termos recorrentes, o Ebitda ajustado caiu 23%, para R$1,28 bilhão.