Vendas de novas moradias nos EUA têm queda acentuada em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em janeiro, uma vez que as taxas de hipoteca persistentemente altas afastaram os compradores em potencial, na mais recente indicação de que a atividade do mercado imobiliário diminuiu no início do primeiro trimestre.

As vendas de casas novas caíram 10,5% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 657.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

O ritmo de vendas de dezembro foi revisado para cima, para uma taxa de 734.000 unidades, em comparação com as 698.000 unidades informadas anteriormente.