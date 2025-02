Wall St abre em alta com foco em resultados da Nvidia

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, depois de registrarem vários dias de quedas, com os investidores aguardando os resultados da Nvidia para avaliar a direção da demanda por IA e focados no avanço de uma proposta de corte de impostos no Congresso.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,03% na abertura, para 43.635,42 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,26%, a 5.970,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,44%, para 19.109,324 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)