Weg tem lucro R$1,7 bi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg anunciou nesta quarta-feira lucro líquido de R$1,69 bilhão, queda de 2,9% sobre o desempenho de um ano antes, apesar de um avanço de quase 30% na receita do período, segundo balanço divulgado pela fabricante de motores elétricos e equipamentos de automação e geração de energia.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$2,39 bilhões para o período de outubro ao final de dezembro, expansão de 30,5%.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$1,6 bilhão com Ebitda de R$2,38 bilhões para a Weg no período, de acordo com dados da Lseg.