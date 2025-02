Ações de Hong Kong recuam com perdas em tecnologia após resultados da Nvidia

As ações da Nvidia subiram após a divulgação dos resultados do quarto trimestre, que atenderam amplamente às expectativas do mercado, mas caíram ligeiramente em negociações prolongadas e agitadas.

Os papéis relacionados à inteligência artificial na China caíram 2%, enquanto as ações de fabricantes de chips perderam 0,7%. As principais ações de tecnologia de Hong Kong recuaram 1,3%.

As ações de IA e tecnologia subiram na maioria das semanas deste ano, sustentadas pelo otimismo de que o sucesso da DeepSeek está reformulando as percepções das empresas chinesas de tecnologia.

"A confiança do mercado e do setor privado estão melhorando, especialmente entre os setores de tecnologia. Isso é encorajador, embora os desafios econômicos mais amplos ainda exijam um apoio político e reformas mais fortes", disse Robin Xing, economista-chefe do Morgan Stanley para a China.

Parlamentares e assessores políticos se reunirão em Pequim na próxima semana para dois conjuntos paralelos de reuniões chamados de "Duas Sessões".

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,30%, a 38.256 pontos.