Após acordo com Congresso, Dino decide antecipar julgamento sobre emendas parlamentares

Mesmo com a homologação do acordo, a decisão de Dino contém ressalvas em que, por exemplo, recursos de emendas não podem ser liberados quando o ordenador de despesas do Executivo detectar impedimentos técnicos, que devem ser justificados caso a caso, com base na legislação ou em decisões do Supremo.

Esse acordo também ocorre no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atravessa, em seu terceiro mandato, a pior aprovação, o que pode aumentar a cobrança de parlamentares por emendas para dar apoio às votações de interesse do Executivo.