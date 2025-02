Ata do BCE mostra preocupações persistentes com a inflação

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro está voltando para a meta, mas ainda há algumas preocupações com relação à inflação, o que justifica cautela na sinalização de um maior afrouxamento monetário, concluiu o Banco Central Europeu no mês passado de acordo com a ata de sua reunião de 29 e 30 de janeiro.

No mês passado, o BCE cortou os juros pela quinta vez desde junho e deu a entender que haverá novos cortes, argumentando que a inflação está agora bem encaminhada para sua meta de 2% e que não havia mais necessidade de restringir o crescimento econômico.

"Os membros concordaram que o processo desinflacionário estava bem encaminhado", disse o BCE na ata. "Houve algumas evidências que sugerem uma mudança no equilíbrio dos riscos para o lado positivo desde dezembro."