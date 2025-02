Banco Central tem lucro de R$ 270,9 bi e repassará R$ 28,1 bi ao Tesouro

No caso dos derivativos, o BC perdeu com a desvalorização do real, mas esses resultados foram compensados pela valorização das reservas.

Em nota, o BC informou que os R$ 242,8 bilhões do resultado do ano passado referentes aos produtos cambiais serão encaminhados à chamada "reserva de resultados" —utilizada nos momentos em que o resultado do BC for negativo.

Os outros R $28,1 bilhões serão transferidos ao Tesouro Nacional em até dez dias úteis. Neste caso, os recursos devem ser obrigatoriamente utilizados pelo Tesouro para abatimento da dívida pública.

(Por Fabricio de Castro)