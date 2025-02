Cautela futura compensa melhora na percepção atual e confiança de serviços tem leve queda, mostra FGV

(Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil teve leve queda em fevereiro uma vez que a cautela com os próximos meses compensou a melhora na percepção sobre o momento atual, mostraram os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 0,1 ponto e foi a 91,7 pontos.

"Apesar da parcial recuperação dos indicadores sobre o mês corrente, fica marcada a piora na avaliação da demanda por serviços prestados às famílias, mais sensíveis ao ritmo da inflação e ao poder de compra da população", explicou Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre.