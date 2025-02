Crescimento econômico dos EUA desacelera no 4º trimestre

Os aumentos nos gastos do governo e nas exportações foram parcialmente compensados por revisões para baixo nos gastos do consumidor e nos investimentos. No entanto, os gastos com consumo, que representam mais de dois terços da economia, cresceram a uma taxa de 4,2% no último trimestre, após o arredondamento, igualando o ritmo estimado anteriormente.

A economia cresceu 2,8% em 2024, após uma expansão de 2,9% em 2023.

Ela está expandindo bem acima da taxa de 1,8% que as autoridades do Federal Reserve consideram como o ritmo de crescimento não inflacionário.

No entanto, há sinais de que a expansão esfriou ainda mais no início do primeiro trimestre.

As tempestades de neve e as temperaturas frias fora de época que cobriram muitas partes do país em janeiro pesaram sobre as vendas no varejo e o mercado imobiliário, além de terem restringido o crescimento do emprego.

As tarifas sobre as importações, já impostas ou planejadas pelo presidente Donald Trump em seu primeiro mês no cargo, corroeram a confiança dos consumidores e das empresas. Aumentam os temores de que as tarifas aumentem os preços dos produtos e limitem a capacidade do Federal Reserve de continuar reduzindo a taxa de juros.