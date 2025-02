Disparada da Embraer blinda Ibovespa de queda da Petrobras em dia cheio de balanços

- BRF ON perdeu 3,21%, mesmo com lucro de R$868 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 15% ante o mesmo período do ano anterior. O conselho de administração ainda aprovou programa de recompra de até 15 milhões de ações. Executivos da companhia também afirmaram que as vendas de alimentos superaram as expectativas nos dois primeiros meses de ano.

- IRB(RE) ON valorizou-se 7,8%, em dia de ajustes após o tombo de mais de 18% na véspera, quando agentes repercutiram o balanço e declarações de executivos da resseguradora.

- BRASKEM PNA fechou em queda de 2,15%, após divulgar prejuízo de US$967 milhões no quarto trimestre, três vezes acima do resultado negativo do mesmo período de 2023, com queda de 50% no desempenho operacional recorrente. A petroquímica disse que começou a por em movimento um plano para lidar com um ciclo de baixa da indústria petroquímica global mais longo que o histórico.

- ULTRAPAR ON subiu 5,36%, após o grupo de combustíveis e logística divulgar lucro líquido de R$881 milhões no quarto trimestre, acima de previsões no mercado, enquanto seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$493,3 milhões em dividendos. O conglomerado defendeu mais empenho do governo em combate a irregularidades no mercado de biodiesel.

- COSAN ON avançou 3,43%, mesmo após divulgar prejuízo líquido não auditado de R$9,3 bilhões no quarto trimestre de 2024, revertendo lucro de R$2,4 bilhões um ano antes. A empresa citou que o resultado foi impactado, principalmente, pelo "impairment" do investimento em Vale e por provisões relacionadas a efeitos tributários.

- CPFL ENERGIA ON perdeu 1,77%, apesar do balanço da elétrica, controlada pela chinesa State Grid, mostrar lucro líquido de R$1,57 bilhão de reais no quarto trimestre, 18,7% maior na comparação anual. O CEO afirmou que a CPFL enxerga um avanço para o setor de distribuição de energia elétrica com a recente aprovação do termo para prorrogação das concessões.